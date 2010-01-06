Система здравоохранения будет полностью модернизирована

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на протяжении одного-двух ближайших лет в Украине будет полностью модернизирована система здравоохранения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Мы можем поставить систему здравоохранения на крепкие ноги, причем, для этого не нужны десятилетия. За год-два мы будем иметь ожидаемый результат», - сказала глава правительства в ходе рабочей поездки по Винницкой области.

Премьер-министр также сообщила, что правительство начало реализацию широкомасштабной программы по переоснащению всей системы здравоохранения новейшей техникой.