В ноябре п.г. уровень безработицы в еврозоне вырос до 10%

В ноябре 2009 года уровень безработицы, с учетом поправки на сезонность, в еврозоне возрос до 10%, против 9,9% в октябре 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в ноябре возрос до 9,5% против 9,4% в октябре-2009.

В ноябре 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (3,9%) и Австрии (5,5%).

Наивысший уровень безработицы в ноябре-2009 наблюдался в Латвии (22,3%) и Испании (19,4%).

По данным Евростата, в целом в ноябре не имели работы 15,712 млн. человек в еврозоне и 22,899 млн. – в ЕС-27.

В ноябре 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 8%, в ЕС-27 – 7,5%.

К зоне евро с 2009 года относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.