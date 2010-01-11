Врачи будут получать надбавку к окладу

В Украине с 1 января 2010 года врачи государственных и коммунальных учреждений здравоохранения со стажем до 10 лет будут получать надбавку в размере 10% должностного оклада, со стажем свыше 10 лет – 20%, свыше 20 лет – 30%.

Об этом говорится в обнародованном сегодня на официальном сайте Верховной Рады постановлении Кабинета Министров, утвержденном 29 декабря 2009 года.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Надбавки будут выплачиваться за выслугу лет врачам и специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, кроме должностных лиц государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Согласно решению правительства, в стаж работы, который дает право на установление надбавки за выслугу лет, включается время работы в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения Украины, СССР и союзных республик СССР в должностях врачей и специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием.

Кроме того, в стаж засчитывается время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста, или если ребенок болен сахарным диабетом І типа (инсулинозависимый) - не более, чем до достижения им 16-летнего возраста и пр.