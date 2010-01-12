Госслужба занятости в 2009 г. трудоустроила 702,7 тыс. человек

Государственная служба занятости в 2009 году трудоустроила по своим направлениям 720,7 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости.

Как указывается в сообщении, в прошлом году по направлениям службы прошли профессиональное обучение 157,1 тыс. безработных. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 240,9 тыс. безработных.

На протяжении 2009 года в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 1 млн. 196,1 вакансий, которые поступили от 187,9 тыс. работодателей.

По состоянию на 1 января 2010 г. на учете в центрах занятости находилось 542,8 тыс. незанятых граждан, в частности, 291,3 тыс. женщин, 251,5 тыс. мужчин, 214,1 тыс. молодых людей, 59,6 тыс. уволенных работников, 104,6 тыс. лиц, не способных конкурировать на рынке труда.

Статус безработного имели 531,6 тыс. человек, из которых 408,6 тыс. получали пособие по безработице. Из общего количества безработных 211,8 тыс. граждан проживали в сельской местности, 319,8 тыс. – в городах.