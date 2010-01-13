Январские пенсии правительство профинансировало на 100%

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что правительство в полном объеме профинансировало выплату пенсий в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ДЕНИСОВА заявила сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Никакой задержки с финансированием нет. Мы стопроцентно в соответствии с графиком на сегодняшний день профинансировали все выплаты», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В то же время министр отметила, что пенсионеры, которые должны были получить пенсию 10 января, не получили ее из-за выходных у почтальонов.

«Почтальоны тоже люди, они отдыхали 7, 10, 11 января. Они не успели просто разнести те деньги, которые предусмотрены. Вот все задержки», - объяснила она.

«У нас нет проблем. Проблемы есть у Партии регионов, которая выгоняет этих бедных людей за 150 гривен. Вот и все, они весь 2009 год ожидали, что не будет выплачиваться пенсия. Но всё выплачивается и будет выплачиваться как всегда в полном объеме, как это сейчас и происходит», - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.