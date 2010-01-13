ООН призвала прийти на помощь Гаити

Генеральная ассамблея ООН призвала все страны-члены Объединенных Наций прийти на помощь Гаити, пострадавшему от сильного землетрясения.

Председательствующий на 64-й сессии Генассамблеи Али Абдель Салям ТРИКИ заявил, что "молится за народ Гаити и за сотрудников ООН, работающих в этой стране". В одной лишь штаб-квартире могло находиться от 200 до 250 сотрудников миссии, передает РИА «Новости».

Бразильские военнослужащие-миротворцы из контингента ООН разбирают завалы, но пока никого не нашли. Нет возможности связаться с главой миссии Хейди АНАБИ. Пока он числится пропавшим без вести. Но велика вероятность, что во время землетрясения он находился на своем рабочем месте - в здании миссии.

Под развалинами большого отеля в столице Гаити Порт-о-Пренсе, который обрушился в результате мощного землетрясения, могут находиться до 200 человек. Об этом заявил в Париже госсекретарь по вопросам сотрудничества и франкофонии Франции Ален Жуаянде, передает ИТАР-ТАСС. Он также сообщил, что уже в среду Франция направит на Гаити два самолета с гуманитарной помощью для пострадавших в результате землетрясения.

Французский представитель пока не располагает данными о возможных жертвах и пострадавших среди граждан Франции. На Гаити проживают 1,4 тысячи французов, из них 1,2 тысячи - в Порт-о-Пренсе. По данным госсекретаря, около 60 французских граждан нашли убежище в посольстве страны.

Как сообщал УНИАН, 13 января на острове Гаити, в Карибском бассейне Атлантического океана, зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Имеются разрушения, есть погибшие и раненые, однако достоверных сведений об их количестве пока не поступало. По предварительным данным, под завалами могут быть тысячи людей.