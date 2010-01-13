Янукович обещает выплатить повышенные пенсии и зарплаты

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает в случае победы на президентских выборах выплатить повышенные пенсии и зарплаты, которые должны были быть начислены с 1 ноября прошлого года согласно новому закону.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к соотечественникам.

«Как Президент Украины я обеспечу немедленное проведение перечисления пенсий, зарплат и социальной помощи с 1 ноября 2009 года, их выплату и выплату задолженности, индексирования на уровень инфляции», - заверил лидер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ обещает, что «каждому человеку будут возвращены украденные деньги, а виновные высокопоставленные должностные лица будут привлечены к суровой ответственности».

Лидер Партии регионов отмечает, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО продолжает «преступную практику» невыполнения норм Закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» и лишает 14,5 миллиона граждан повышенных зарплат, пенсий и социальной помощи.

По его словам, власть имущие проводят позорную политику надувательства и издевательства над миллионами простых украинцев.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что в результате таких действий правительства украинские граждане получают минимальные пенсии и зарплаты на том же уровне, который был установлен почти два года тому назад. «И это в то время, когда цены на продукты питания и товары первой необходимости возросли почти вдвое. Только в ноябре-декабре прошлого года эти воры, находящиеся у власти, вытянули из кармана каждого украинского пенсионера 75-150 гривен, а с 1 января 2010 года, когда минимальная пенсия составила 695 гривен, пенсионеры теряют еще 150-300 гривен ежемесячно», - подчеркивается в обращении.