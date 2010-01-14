20% немецких чиновников будут нанимать из иммигрантов

В Германии каждый пятый чиновник госслужбы должен, согласно планам правительства, быть выходцем из иммигрантских слоев, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

С таким заявлением выступила уполномоченная правительства по делам мигрантов Мария БЕМЕР (Maria Boehmer).

По ее словам, согласно статистике, каждый пятый в Германии имеет иммигрантское происхождение. Это должно найти отражение на государственной службе.

"Нам особенно не хватает учителей и воспитателей из мигрантов", - отметила М.БЕМЕР, добавив, что в полиции, пожарной и спасательных службах, а также в органах местного управления доля мигрантов также должна быть увеличена.