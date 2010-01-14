Самыми перспективными для построения карьеры в 2010 году признаны такие профессии, как актуарии, инженеры-программисты и аналитики компьютерных систем, сообщает Дело.

Американское издание Forbes составило рейтинг самых перспективных профессий в США в 2010 году. При его составлении были использованы данные американского Бюро статистики труда, Бюро переписи населения и материалы сайта по трудоустройству CareerCast.com.

Для составления списка из 10 самых лучших профессий для развития карьеры эксперты проанализировали около 200 профессий, каждая из которых оценивалась по таким критериям, как зарплата, условия работы, стресс, физические нагрузки и перспектива трудоустройства.

Топ-10 самых перспективных профессий 2010 года выглядит следующим образом:

1. Актуарий

Средний годовой доход: 85 229 долларов

Перспектива трудоустройства: 24,79

Представители этой профессии прогнозируют вероятность возникновения несчастных случаев, болезней и смертей, потери имущества от кражи и стихийных бедствий.

2. Инженер-программист

Средний годовой доход: $85 139

Перспектива трудоустройства: 45.39

Инженеры-программисты проводят исследования, проектирует, разрабатывает и поддерживает программные системы, разрабатывает оборудование для медицинских, научных и промышленных целей.

3. Аналитик компьютерных систем

Средний годовой доход: 76 162 долларов

Перспектива трудоустройства: 29,62

Представители этой профессии планируют и разрабатывает компьютерные системы для бизнеса и научных учреждений.

4. Биолог

Средний годовой доход: 71 279 долларов

Перспектива трудоустройства: 24,79

Исследуют взаимоотношения растений и животных в их среде.

5. Историк

Средний годовой доход: 62 226 долларов

Перспектива трудоустройства: 24,26

Анализирует и регистрирует записи определенных эпох или согласно конкретным областям знаний.

6. Математик

Средний годовой доход: 95 161 долларов

Перспектива трудоустройства: 11,11

Применяет на практике математические теории и формулы, решает проблемы в сфере бизнеса, образования или промышленном контексте.

7. Помощник адвоката

Средний годовой доход: 46 152 долларов

Перспектива трудоустройства: 22,52

Подготавливает для адвокатов правовые документы, собирает показания; исследует и анализирует правовые вопросы.

8. Статистик

Средний годовой доход: 73 193 долларов

Перспектива трудоустройства: 9,93

Сводит данные в таблицы, анализирует и интерпретирует числовые результаты экспериментов и исследований.

9. Бухгалтер

Средний годовой доход: 59 176 долларов

Перспектива трудоустройства: 18,76

Готовит и анализирует финансовые отчеты. Помогает руководителям в сфере бизнеса.

10. Зубной гигиенист

Средний годовой доход: 67 107 долларов

Перспектива трудоустройства: 30,07

Помогает стоматологам в диагностировании и терапевтических аспектах.