Томенко: Учителя получат 20% надбавки к зарплате

Правительство выполнит постановление Кабинета Министров от 5 октября 2009 года об установлении с 1 января 2010 года надбавки учителям в размере 20% должностного оклада, независимо от того, что Секретариат Президента через прокуратуру пытается всячески не допустить его выполнения, а местные чиновники находят различные поводы, чтобы его не выполнять.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, об этом он заявил во время торжественного открытия общеобразовательной школы І – ІІ ступеней в селе Волица Теофипольского района Хмельницкой области.

«Я уверен, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО сделает все, чтобы с 1 января учителя получили 20-процентную надбавку, как это и предусмотрено соответствующим постановлением Кабинета Министров», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил активное участие в восстановлении этой школы и в целом социальной инфраструктуры области председателя Хмельницкого областного совета Ивана ГЛАДУНЯКА и народного депутата фракции БЮТ Василия КРАВЧУКА. «Так, как действует депутатский корпус и местная власть в Хмельницкой области, – это правильный подход, поскольку речь идет о максимальном объединении средств государственных, местных и бизнеса для того, чтобы активно восстанавливать и улучшать социальную инфраструктуру», - сказал он.

Во время встречи с руководителями общеобразовательных школ района Н.ТОМЕНКО также презентовал просветительские проекты фонда «Справедливая страна». В частности, диск «Слуханка для української малечі», который будет передан в каждое дошкольное образовательно-воспитательное заведение Хмельницкой области. Вице-спикер сообщил, что сегодняшней презентацией в Хмельницкой области продолжается реализация совместного проекта Фонда и Национальной радиокомпании Украины «Слуханка для української малечі» в Украине. По словам политика, такой диск уже получили детские сады Житомирской и Ривненской областей, а также несколько районов столицы. Также Н.ТОМЕНКО отметил, что постепенно этот диск смогут бесплатно получить все дошкольные образовательно-воспитательные заведения, которых в Украине насчитывается более 15 тысяч.