Тимошенко намерена ввести государственное медстрахование

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена ввести обязательное государственное медицинское страхование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

"Медицинская страховка в руках человека – это и есть, на самом деле, бесплатный доступ к системе здравоохранения", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заявила, что для того, чтобы обеспечить выход Украины в тридцатку стран мира по показателю индекса человеческого развития, необходимо провести глубинную реформу сферы здравоохранения, комплексное техническое переоснащение отрасли, а также выплату доплат медицинским работникам за стаж.