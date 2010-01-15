Население Украины продолжает сокращаться

Численность населения Украины, которая осенью прошлого года опустилась ниже отметки 46 миллионов человек, продолжает сокращаться. На 1 декабря 2009 года она составила 45 млн. 982 тыс. 936 человек, сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Таким образом, за ноябрь число украинцев сократилось еще на 16 тыс. 998 человек (УНИАН: при этом в прошлом году количество населения страны сокращалось в среднем на 5-8 тыс. человек ежемесячно).

По данным Госкомстата, на 1 ноября численность городского населения Украины составила 31 млн. 531 тыс. 032 человека (на 1 ноября – 31 млн. 536 тыс. 444 чел.), сельского населения – 14 млн. 451 тыс. 904 чел. (14 млн. 463 тыс. 490 чел.).

Справка УНИАН. На 1 января 2009 г. население Украины составляло 46 млн. 143,7 тыс. человек (городское - 31 млн. 587,2 тыс. чел., сельское - 14 млн. 556,5 тыс. чел.).

Начиная с 1 ноября 2009 года количество украинцев опустилось ниже уровня 46 миллионов, составив 45 млн. 999 тыс. 934 человека. На 1 октября 2009 г. численность составляла 46 млн. 11 тыс. 345 человек.