В Украине остаются обесточенными 105 населенных пунктов
12:12, 16 января 2010Соцполитика
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В четырех областях
По состоянию на утро 16 января остаются обесточенными вследствие ненастья 105 населенных пунктов в 4 областях Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обесточенными остаются, в частности в Житомирской области 89 населенных пунктов, в Николаевской – 10, в Херсонской – 4 и Одесской – 2.
Электроснабжения восстанавливают бригады облэнерго.
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