В Украине остаются обесточенными 105 населенных пунктов

По состоянию на утро 16 января остаются обесточенными вследствие ненастья 105 населенных пунктов в 4 областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обесточенными остаются, в частности в Житомирской области 89 населенных пунктов, в Николаевской – 10, в Херсонской – 4 и Одесской – 2.

Электроснабжения восстанавливают бригады облэнерго.