Около 17% населения ЕС находится за чертой бедности

Около 17% населения стран ЕС находится сейчас за чертой бедности, а 10 проц жителей ЕС не имеют достаточно финансовых средств, чтобы нынешней зимой отапливать свое жилье. Об этом сообщила сегодня статистическая служба Евросоюза - Евростат.

По ее данным, уровень бедности в 27 странах ЕС остается практически без изменения с 2005 г - от 17 до 18% всего населения союза, которое достигает около 500 млн человек.

При этом наибольшее количество бедняков - в Латвии - 26% населения, Румынии - 23% и Болгарии - 21%. А наименьшее - в Чехии - 9%, Голландии и Словакии - по 11% в каждой, передает ПРАЙМ-ТАСС.