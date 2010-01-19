В Украине число безработных в декабре выросло на 3,8%

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 января 2010 года составило 531,6 тыс. человек, что на 3,8%, или 19,4 тыс. человек, больше, чем на 1 декабря 2009 года (512,2 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 января 2010 года составил 1,9% от населения трудоспособного возраста, что соответствует показателю октября 2009 года.

Количество безработных, которые на 1 января т.г. получали пособие по безработице, увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным показателем на 1 декабря 2009 года и составило 408,6 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 51,14 грн. – до 655,56 грн. (на 1 декабря 2009 года – 650,97 грн.).