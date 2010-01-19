В Украине на 10 рабочих мест претендует 82 человека. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом, по данным Госкомстата, количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2009 года уменьшилось на 41% – до 542,8 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек), по сравнению с ноябрем – увеличилось на 1%.

На 1 января 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 65,8 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек). В частности, в декабре 2009 года потребность предприятий в работниках сократилась на 9,6 тыс. человек.