Пенсионный фонд профинансировал 77% пенсий за январь
10:40, 20 января 2010Соцполитика
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Сообщила Денисова
Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что Пенсионный фонд профинансировал 77% пенсий за январь этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ДЕНИСОВА сообщила сегодня журналистам в Кабинете министров.
«Пенсионный фонд профинансировал 77% пенсий за январь, план по собственным поступлениям – 112%», - сказала Л.ДЕНИСОВА.
Министр отметила, что выплаты пенсий осуществляются в привычном режиме. «Я думаю, что 22-23 января, в соответствии с планом, мы завершим финансирование, а 25 января завершатся выплаты пенсий», - отметила она.
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