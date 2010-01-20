«Артек» и «Молодая гвардия» начнут свои первые смены 6 февраля

Международный детский центр «Артек» и Детский центр «Молодая гвардия» начнут свои первые смены этого года 6 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

«В этом году никаких проблем с началом работы «Артека» и «Молодой гвардии», несмотря на отсутствие госбюджета, не будет. Первая смена и в «Артеке», и в «Молодой гвардии» начнется 6 февраля», - сказал он.

Министр уточнил, что «Артек» на первую смену сможет принять 1800 детей, а «Молодая гвардия» - 400 детей.