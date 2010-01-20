Павленко: Выплаты матерям-героиням начнутся с 1 февраля

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что единоразовые выплаты многодетным матерям, которые получили почетные звания «Мать-героиня», начнутся с 1 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

«Сегодня правительство приняло решение, согласно которому всем женщинам, которым почетное звание «Мать-героиня» присвоено в 2009 году, а также в 2010-м, эти выплаты будут осуществлены на протяжении 2010 года», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, правительство утвердило распределение средств и, начиная с 1 февраля, единовременные вознаграждения матерям-героиням начнут выплачиваться. Министр уточнил, что общая сумма расходов составляет 150 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что на сегодняшний день в Украине 23 тысячи 696 женщин получили почетное звание «Мать-героиня». Согласно указу Президента при присвоении этого звания предусмотрена единовременная выплата в размере 6,690 тыс. грн.

Министр напомнил, что в госбюджете на 2009 год на эти цели было предусмотрено 35 млн. грн.