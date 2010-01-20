Чем выше пенсионный возраст, тем дольше живут

В ряде европейских стран, а также в странах бывшего советского блока, где была поднята возрастная планка для выхода на пенсию, наблюдаются увеличение продолжительности жизни населения. Такими, на первый взгляд, парадоксальными наблюдениями, поделился сегодня с журналистами председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Перед распадом СССР самая высокая продолжительность жизни была в Белоруссии, Прибалтика была где-то посередине. После распада, будучи ориентированными на Европу, в Прибалтике вынуждены были повысить пенсионный возраст", - пояснил он. После этого, по его словам, стала сокращаться смертность, что специалисты объясняют психологическим фактором, когда человек ориентирован на продолжение своей трудовой деятельности и жизнедеятельности в целом.

Таким образом, вслед за сокращением смертности, повысился уровень продолжительности жизни. В.Соколин отметил политическую сложность тех шагов, которые должны предпринять в этом случае власти стран, идущих по этому, считает он, "неизбежному пути". "Сейчас Казахстан и Киргизия повышают пенсионный возраст, понимая, что деваться некуда и что трудоспособное население не сможет выдержать нагрузки, которые ложатся на его плечи из-за увеличения в разы количества пенсионеров", - сказал он, напомнив также о европейском опыте, когда подобные меры сопровождались массовыми протестами.

Как считает В.Соколин, в России уже вышли "на научный уровень понимания этой проблемы, а также на политический уровень, но не готовы пока сделать этот ответственный и непопулярный шаг".