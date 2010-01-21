Прогнозы экспертов на 2009 год не исполнились - статистика

Несмотря на то, что в 2009 году эксперты пророчили в Украине «алкогольный» бум, украинцы стали меньше напиваться до смерти. Такой вывод делает еженедельник «Комментарии:», проанализировав данные Госкомстата за январь-ноябрь прошлого года.

Как пишет издание, количество смертей от алкогольной кардиомиопатии (дистрофия сердечной мышцы, вызванная хронической этиловой интоксикацией) снизилось на 36%, а смертей от алкогольной болезни печени уменьшилось на 15%. От обычных алкогольных отравлений умерли приблизительно 5 тыс. украинцев, что на 31% меньше, чем в 2008 году.

Украинцы держатся достаточно трезво и по данным Всемирной организации здравоохранения - на 61-м месте из сотни стран мира. За год один житель Украины, по мнению экспертов ВОЗ, выпивает немногим больше 6 литров абсолютного алкоголя (чистого 100-процентного спирта, который содержится в алкогольных напитках). Правда, украинские эксперты сомневаются в таких цифрах, по их подсчетам, каждый из нас в среднем выпивает 12 литров абсолютного алкоголя, но за период кризиса этот показатель не изменился. Такое мнение подтверждают и производители алкогольных напитков, точнее, их статистика. Но при этом, и эксперты ВОЗ, и украинские специалисты признают - алкоголизм не мгновенная зависимость, и сколько граждан Украины спились во время кризиса, можно будет узнать только через несколько лет.

Кроме того, в 2008 году ВОЗ предупреждала о небывалом увеличении самоубийств, которые могут произойти в 2009 году в связи с экономической ситуацией в мире. Но, как показала статистика, количество самоубийств существенно увеличилось в самых богатых странах - США, Евросоюзе и Японии. Количество самоубийц на 100 тыс. лиц в Японии в прошлом году составило 23,7 чел., что стало рекордом среди развитых стран Большой семерки. В Европе лидирует Литва. В Украине же количество самоубийств увеличилось только на 4%, и составило 21,6 лиц на 100 тыс. населения. Впрочем, возможно, это связано с тем, что украинский бум самоубийств пришелся на конец 2008 года, когда украинцы были наиболее напуганы кризисом. А в этом году количество людей, решивших свести счеты с жизнью, напротив, уменьшилось.

2009 год также показал прямую зависимость между количеством смертей вследствие ДТП и размером штрафов, отмечают «Комментарии:». Из-за транспортных ДТП в прошлом году умерли на 34% меньше людей, чем в 2008 году, тогда как с ноября 2008 года сумма штрафов за нарушение Правил дорожного движения увеличилась в среднем в двадцять раз. Так что согласно общепринятому показателю безопасности дорожного движения - количеству погибших на 100 тыс. населения, Украина приблизилась к странам Европы - 12,4 чел., тогда как в Венгрии - 13,1, Польше - 14,8, Австрии - 11,5. Эксперты также склонны видеть и здесь руку кризиса - удар по карманам в случае нарушения ПДД стал еще более ощутимым после снижения уровня доходов.

Кроме того, по наблюдениям «Комментариев:», кризис повлиял и на статистику разводных процессов. Как пишет издание, Украина еще не знала настолько низкого показателя разводов. За год их количество сократилось почти на 14% - из 152,8 тыс. до 132,2 тыс. Очевидно, во время кризиса многие решили, что развод им не по карману.

Не исполнился и еще один прогноз экспертов, которые говорили, что кризис заставит украинцев оставлять насиженные места в поисках лучшей судьбы. Предусматривалась и миграция части населения в села, и отток рабочих рук из моногородов. Но статистика утверждает, что в 2009 году украинцы менее охотно переезжали. Если в 2008 г. искать счастье в другом населенном пункте пытался каждый 15-й из тысячи украинцев, то в 2009 г. - только каждый 13-й. Больше всего иногородним понравился Крым, Одесса и Киев, а больше всего жителей потеряла Луганская область. Но в целом миграция внутри страны снизилась на 10%.