Нелегальной миграции бой

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам миграции».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 230 народных депутатов из 270, зарегистрированных в сессионном зале.

По данным Информационного управления парламента, этот законопроект разработан с целью усиления борьбы с нелегальной миграцией.

Проектом закона, в частности, предлагается запретить въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства, которые своими действиями дискредитировали Государство Украина, унизили достоинство украинского народа; является носителями инфекционной или другой опасной болезни или прибыли из страны с особо сложной эпидемиологической ситуацией; подали заведомо неправильные сведения или поддельные или испорченные документы; не выполнили финансовых обязательств перед Украиной; не имеют финансовых возможностей для обеспечения своего пребывания в Украине и тому подобное.