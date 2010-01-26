Обама представил новые инициативы для среднего класса

Президент США Барак Обама предложил пакет мер, направленных на помощь семьям, принадлежащих к среднему классу, сообщает 25 января k2kapital.

"Создание хороших и постоянных рабочих мест является главным, что м можем сделать для восстановления среднего класса", - заявил Обама после того, как его администрация представила предложения об увеличении налоговых льгот для семей, имеющих детей, и стимулировании сбережений.

Меры отражают увеличение популизма в политике Обамы, заявившего о своей решимости бороться за средний класс и проводить жесткий курс в отношении Уолл-стрит после серьезного поражения на выборах сенатора от штата Массачусетс.

Налоговые льготы для семей с детьми и другие меры станут темой обращения Обамы к нации в среду, когда он опишет стоящие перед правительством проблемы и задаст тон своего правления на 2010 год. Представитель Белого дома заявил, что темами обращения к нации будут "создание хороших рабочих мест, решение проблемы бюджетного дефицита, изменения в Вашингтоне и борьба за семьи, принадлежащие к среднему классу".

"Нам необходимо остановить эрозию уверенности среднего класса, чтобы, когда американская экономика действительно вернется в нормальную колею, работающие американцы могли воплощать в жизнь свои мечты, - заявил Обама в понедельник. - Есть целый ряд мер, которые мы можем предпринять, чтобы этого добиться, шагов, которые мы готовы предпринимать в отношении бюджета, и я изложу их на будущей неделе". Обама представит проект бюджета на 2011 финансовый год 1 февраля.

Инициативы, разработанные Рабочей группой Белого дома по среднему классу, возглавляемой вице-президентом США Джо Байденом (Joe Biden), потребуют от компаний, не предлагающих пенсионных планов, прямого перевода средств сотрудников на пенсионные счет, если они не предпочитают другие варианты;

Увеличить "сберегательный кредит", налоговую льготу на пенсионные сбережения для семей с доходом, не превышающим $85 тысяч в год.

Они также предполагают:

Изменение некоторых правил, касающихся сберегательных счетов, которыми управляют работодатели, с целью сделать их прозрачнее;

Увеличение налоговой льготы на детей с 20% соответствующих расходов до 35% для семей, зарабатывающих до $85 тысяч в год. Семьи с доходом до $115 тысяч в год также могут получить некоторые налоговые льготы;

Увеличение финансирования детских учреждений на $1,6 млрд. в 2011 году, с тем, чтобы они могли обслуживать еще 235 тысяч детей;

Увеличение бюджетных расходов на $102,5 млн. в рамках программ, направленных на помощь семьям, самостоятельно ухаживающим за пожилыми родственниками;

Облегчение бремени студенческих кредитов путем ограничения платежей заемщика 10% дохода, превышающего прожиточный минимум.