В бразильском городе Порту-Алегри открылся "анти-Давос"

Этот Всемирный социальный форум, задуманный как противовес форуму в швейцарском Давосе, стал уже десятым по счету. Впервые он состоялся в 2001 году в том же бразильском городе Порту-Алегри, в котором проходит и сейчас, сообщает Немецкая волна

В городе Порту-Алегри на юге Бразилии в понедельник, 25 января, открылся Всемирный социальный форум. Эта конференция, задуманная в качестве противовеса форуму в швейцарском Давосе, проводится уже в десятый раз. Хотя социальный форум и считается ежегодным, его условно подразделяют на большой и малый. Нынешняя конференция как раз из разряда малых. На ней работают около двадцати тысяч делегатов. А в прошлогоднем форуме, местом проведения которого был бразильский же мегаполис Белем, приняли участие более 150 тысяч человек.

Мировое переустройство

"Другой мир возможен, если только мы этого захотим" - таков девиз Всемирного социального форума. Мир, в котором право голоса получат простые люди, безземельные крестьяне, коренные народы, профсоюзы и так далее. Мир, в котором не только власть предержащие могут отстоять свою точку зрения. Мир, в котором не только политики и руководители компаний определяют глобальное развитие.

Чтобы еще больше подчеркнуть, что Всемирный социальный форум является антиподом элитарного клуба сильных мира сего в Давосе, его устроители даже совместили время работы. Конференция в Порту-Алегри начала работу 25 января, а ее антипод в Швейцарии проводится с 27-го.

Всемирный социальный форум был основан в бразильском мегаполисе Сан-Паулу местными неправительственными организациями, профсоюзами и рядом теологов. В этом же городе до сих пор находится штаб-квартира организаторов конференции. Тем не менее, форум неслучайно "прописался" именно в Порту-Алегри, а не в финансовой столице Бразилии. В 2001 году у власти в Порту-Алегри находились приверженцы левых идей из Партии трудящихся. Именно они впервые предоставили жителям города право голоса при рассмотрении бюджетных вопросов.

Финансовый вопрос

Но дело не только в символичности. Самое главное, что и город Порту-Алегри, и штат Риу-Гранди-ду-Сул, столицей которого он является, согласились финансово поддержать проведение Всемирного социального форума. Деньги, вернее сказать, их нехватка, стали для конференции одной из самых острых проблем.

Еще в 2003 году Юрген Райхель (Jürgen Reichel), сотрудник немецкой Евангелической службы развития отметил, что форум достиг своих границ и заниматься его организацией уже невозможно. "Поскольку я представляю службу, которая оказывает форуму финансовую поддержку, могу сказать, что оплатить его невозможно. Мы не в состоянии собрать средства, которых хватило бы на его проведение", - подчеркнул Райхель.

Если в 2001 году на форум в Порту-Алегри приехали 20 тысяч человек, то уже к 2005 году это число выросло до 155 тысяч. Столько же участников собрал форум в 2009 году, проходивший в бразильском Белеме. Разрастание мероприятия привело к стремительному росту расходов на его проведение. Без финансовой помощи американских фондов Рокфеллера и Форда организаторам форума давно бы пришлось объявить себя банкротами. Правда, получается, что спасителями конференции являются как раз те, с кем участники конференции борются. Или вот еще один пример: в 2005 году часть расходов (а они составили восемь миллионов долларов) покрыл бразильский нефтяной концерн Petrobras. Многие антиглобалисты восприняли это как подачку и предательство интересов социального форума.

Отсутствие результатов

Критику вызывает тот факт, что конференции завершаются практически безрезультатно. Не всем нравится, что от заключительных коммюнике было решено отказаться с самого начала. Правда, бразильский правозащитник Франсиску "Чико" Уитакер считает, что "сила форума как заключается в том, что у него нет руководства, которое им управляет". Он обращает внимание на то, что это съезд с горизонтальной организацией, на котором каждый делегат может поделиться своими идеями и опытом.

Но подобный обмен опытом связан с определенными трудностями. В 2005 году в рамках форума в Порту-Алегри в течение недели состоялось две с половиной тысячи мероприятий. Международная конференция давно вышла за пределы Бразилии: список мест ее проведения пополнился Мумбаем, Каракасом, Бамако, Карачи и Найроби.

Кроме того, помимо Всемирного социального форума проводятся форумы континентальные, региональные, национальные и тематические. Только в этом году их запланировано почти сорок: от американского и европейского в Детройте и Стамбуле до образовательного на территории Палестинской автономии. Критики говорят, что итоги их работы носят, как правило, фрагментарный, а не системный характер. Поэтому европейские противники глобализации уже выступают за… усиление централизации.

Политическое влияние

И еще в одном отношении форум может стать жертвой собственного же успеха. Дело в том, что все чаще конференцию как платформу используют политики.

Первым значение Всемирного социального форума оценил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. В 2003 году он прямо из Порту-Алегри отправился в Давос и своим именем соединил оба мероприятия (то же самое он намерен сделать и на этот раз). В 2005 году компанию да Силве составил президент Венесуэлы Уго Чавечс, а в прошлом году Всемирный социальный форум из-за количества участвовавших в нем лидеров вообще напоминал саммит глав государств Южной Америки.

Вокруг нынешней конференции шума меньше: но это связано, скорее всего, с тем, что она относится к числу так называемых малых. "Большой" социальный форум пройдет в 2011 году в Дакаре.