Тимошенко: Безработица в Украине сократилась

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает позитивным показателем то, что на сегодняшний день уровень безработицы в Украине сократился до уровня докризисного периода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе ознакомления с работой Хмельницкого городского центра занятости.

«На сегодняшний день и по Хмельницкой области, и по другим областям мы вернулись на уровень безработицы докризисного времени», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства подчеркнула, что на сегодняшний день уже разработана государственная программа занятости, а также готовится ряд других программ для увеличения занятости населения, которые в скором времени могут быть приняты Верховной Радой.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 января 2010 года составило 531,6 тыс. человек, что на 3,8%, или 19,4 тыс. человек, больше, чем на 1 декабря 2009 года (512,2 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 января 2010 года составил 1,9% от населения трудоспособного возраста, что соответствует показателю октября 2009 года.