Компании в этом году будут расширять штаты

Руководители компаний в 2010 году смотрят в будущее с возрастающим оптимизмом и более склонны расширять штат сотрудников, нежели сокращать его, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на исследование аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), сообщает РИА Новости.

Данные исследования были обнародованы в преддверии первого дня работы 40-го Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 27 по 31 января 2010 года в швейцарском городе Давос.

Результаты опросов 1,2 тысяч руководящих работников в 52 странах мира, проведенных PwC, свидетельствую от том, что в наступившем году 39% начальников планируют нанимать на работу новых сотрудников. Продолжать сокращения штатов намерены 25% респондентов, что почти в половину меньше прошлогоднего показателя.

Консалтинговая компания PwC отмечает, что в целом бизнесмены чувствуют себя более уверенно в 2010 году, нежели в 2009 - 81% опрошенных с уверенностью говорят об ожидаемых доходах своих предприятий в ближайшие 12 месяцев, а 31% чувствую себя в этом вопросе "очень уверенно". В прошлом году число спокойных и "очень спокойных" за прибыльность своего бизнеса руководителей составляло 64% и 10% соответственно.

При этом, как подчеркнул выступая перед журналистами главный управляющий PwC Дэннис Нэлли (Dennis Nally), наиболее оптимистичны бизнесмены из развивающихся стран (где экономический рост стабильнее и зарплаты - меньше), нежели развитых.

"В прошлом году, очевидно, мы действовали под влиянием кризиса ... Руководители гораздо более оптимистичны сегодня, хотя все еще очень осторожны (в своих действиях), и опасения (руководителей) зависят от того, где вы находитесь. Если вы глава компании в развивающейся стране, вы более оптимистичны, чем руководители в развитом мире", - цитирует агентство слова Нэлли.

Конкурент PwC аудиторская компания Accenture, исходя из своих данных, рисует примерно такую же картину роста уверенности бизнесменов в завтрашнем дне. И в то же время подчеркивает неоднозначность ситуации, складывающееся на мировом рынке.

"Все стремятся понять, на какой стадии (экономического) цикла мы находимся. Но самое интересное в том, что нет никой единой (общей для всех) точки, поскольку сегодня мы живем в многоскоростном мире", - сказал представитель компании Accenture Марк Фостер (Mark Foster).

ВЭФ - некоммерческая международная организация, которой управляют ее участники. На сегодняшний день более тысячи. С 1971 года ВЭФ организовал и провел более 500 различных мероприятий по всему миру, в том числе, встречи в Давосе. По традиции в этом швейцарском городке раз в год собираются политические лидеры, а также главы крупнейших компаний и банков мира.

В работе нынешнего форума примут участие более 2,5 тысяч представителей властных структур - среди них ожидается присутствие 30 глав государств и правительств. Также в Давос приедут лидеры бизнес-элиты и общественных организаций из 90 стран мира.

В дискуссиях будут участвовать 12 глав национальных банков, 50 руководителей ведущих международных организаций, министры иностранных дел, торговли и финансов многих стран.

Откроет форум выступление президента Франции Николя Саркози, также в мероприятии примут участие премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Азербайджана - Ильхам Алиев. Среди представителей бизнес-элиты ожидают глав Deutsche Bank Йозефа Аккермана и Google Эрика Шмидта.

Российскую делегацию возглавляет вице премьер, глава Минфина Алексей Кудрин, ожидается присутствие и других чиновников экономического блока. Форум также планируют посетить: генеральный директор и совладелец объединенной компании "Русал" Олег Дерипаска, президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, владелец "Реновы" и совладелец ТНК-ВР и "Русала" Виктор Вексельберг, основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, глава Банка развития Владимир Дмитриев, президент МТС Михаил Шамолин и другие.

Участники юбилейного, 40-го по счету ВЭФ, должны обсудить возможность переустройства нынешней системы глобального сотрудничества, причем акцент планируется сделать на проблемы правительств, а не компаний или отдельных стран, при этом проблемы долга и бюджета ЕС или перегрева китайской экономики могут удостоиться отдельного обсуждения.

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