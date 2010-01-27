ФГИУ проверит зарплаты на "АрселорМиталл Кривой Рог"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет совместное совещание под руководством исполняющего обязанности председателя фонда Дмитрия ПАРФЕНЕНКО с представителями ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности и профсоюзного комитета ОАО "АрселорМиталл Кривой Рог".

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

На совещании планируется рассмотреть вопрос о выполнении условий коллективного договора и повышении заработной платы на предприятии, выработать общую позицию и план действий.

Данное совещание состоится 29 января этого года.

В сообщении также отмечается, что проведенные в четвертом квартале 2009 года два совместных совещания показали наличие предпосылок, которые могут иметь следствием невыполнение ряда социальных условий договора купли-продажи предприятия. В частности, это касается финансирования мероприятий по охране труда, увеличения размера заработной платы, сохранения персонала.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.