В России уровень безработицы снизился до 8,2%

В России уровень безработицы к концу 2009 года снизился до 8,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе статистики РФ.

«Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности экономически активного населения, в декабре 2009 года составил 8,2%», - говорится в сообщении Росстата.

Сообщается, что численность экономически активного населения в РФ в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в декабре 2009г. составила 75,4 млн. человек, или более 53% от общей численности населения страны.

В численности экономически активного населения 69,2 млн. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 6,2 млн. человек - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

По сравнению с ноябрем 2009 года, численность занятого населения снизилась на 159 тыс. человек, или на 0,2%, численность безработных увеличилась на 42 тыс. человек, или на 0,7%. «Снижение занятости и увеличение безработицы в декабре связано с влиянием фактора сезонности», - отмечают в Росстате.