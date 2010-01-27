Безработица в Польше выросла до 12%

В Польше на конец 2009 года уровень безработицы составил рекордные за последние пять лет 11,9%, что на 2,4% больше, чем на конец 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики Польши, на конец прошлого года в стране без работы оставалось 1,893 млн. человек.

За декабрь 2009 года уровень безработицы вырос на 0,4%.

В начале прошлого года эксперты прогнозировали 12% безработицы в Польше и не исключали роста количества безработных даже до 13%.

Как сообщал УНИАН, в Польше уровень безработицы начал расти с конца 2008 года, увеличившись к марту до 11,1%, после чего благодаря сезонной работе несколько месяцев снижался. В октябре прошлого года количество безработных в стране увеличилось до 11,1% с 10,9% в сентябре.

Справка УНИАН. Самый высокий уровень безработицы в Польше наблюдался в преддверии вступления страны в Европейский Союз в 2004 году – тогда он составлял около 20%.

Некоторые эксперты не исключают дальнейшего роста безработицы в Польше в ближайшие годы, вплоть до 17%.