Эксперт: зарплаты выросли за счет годовых премий и бонусов

В декабре 2009 года средняя заработная плата увеличилась в основном за счет выплаты бонусов и годовых премий в государственном секторе.

Об этом УНИАН сообщила эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра БЕТЛИЙ.

Она объяснила, что декабрь является месяцем пиковых выплат в плане премий и средняя заработная плата обычно повышается на 12-13%. В декабре 2009 г. она повысилась немного больше – на 14%. При этом А.БЕТЛИЙ отметила, что странным является выплата премий в государственным секторе, учитывая дефицит госбюджета.

В частности, по словам эксперта, одной из причин значительного увеличения средней зарплаты по Украине в декабре является то, что некоторые предприятия увеличили минимальные заработные платы не с ноября, как это указано в Законе «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», а с декабря. Также были повышены заработные платы в таких секторах, как образование и медицина, выплачены бонусы сотрудникам в сфере операций с недвижимостью.

А.БЕТЛИЙ также отметила, что повышение уровня средней зарплаты в декабре прошлого года на 14% не является существенным по сравнению с декабрем 2008 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в декабре 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 278 грн. по сравнению с ноябрем и на 1 января 2010 года составила 2233 грн. В ноябре 2009 г. средняя зарплата по Украине увеличилась на 5 грн. В декабре 2008 года средняя зарплата составляла 2001 грн.