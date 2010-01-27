Экономист: зарплата в 2010 году вырастет

Среднегодовая зарплата в 2010 году вырастет на 14,4% в номинальном выражении, тогда как в реальном выражении она сократится на 0,9%.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, это произойдет по причине сохранения среднегодовой инфляции на уровне, близком к 15%.

Как подчеркнул экономист, резкое увеличение зарплат в месячном выражении является обычным сезонным явлением декабря, связанным с премиями и прочими дополнительными платежами работникам. К примеру, напомнил он, в декабре 2008 года, во время острой фазы экономического кризиса, номинальные зарплаты увеличились на 9,8% (в месячном выражении).

А.БЛИНОВ отметил, что в декабре 2009 года лидерство с точки зрения премий занял государственный сектор, где произошло увеличение зарплат на 18-20% (в месячном выражении). При этом в годовом выражении государственный сектор отстает от других отраслей, подчеркнул экономист. Так, по его словам, в декабре 2009 года зарплаты в образовании и здравоохранении выросли лишь на 8%-9%, а в сфере государственного управления они даже снизились на 10,2%. При этом в большинстве отраслей экономики не наблюдалось ярко выраженного эффекта декабрьских премий, добавил А.БЛИНОВ.

В то же время, сообщил экономист, количество безработных в декабре 2009 года продолжало расти. По его словам, численность наемных работников сократилась на 76 тыс. человек номинально, а в пересчете на полную занятость - на 82,5 тыс. человек. Это подтверждает точку зрения о том, что безработица продолжает расти, но близка к пиковому значению, считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в декабре 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 278 грн. по сравнению с ноябрем и на 1 января 2010 года составила 2233 грн. В ноябре 2009 г. средняя зарплата по Украине увеличилась на 5 грн. В декабре 2008 года средняя зарплата составляла 2001 грн.