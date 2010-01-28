Обама предлагает на развитие малого бизнеса 30 млрд. долл.

Выступая со своим первым посланием Конгрессу США "О положении страны", Барак Обама заявил о том, что приоритетом его администрации является создание рабочих мест, а также поддержка малого бизнеса и предложил выделить на его развитие $30 млрд., сообщает k2kapital.

"Сегодня я предлагаю, чтобы мы взяли те $30 млрд., которые возмещают крупные финансовые структуры, с тем, чтобы помочь региональным банкам в выдаче кредитов малому бизнесу, дабы тот мог остаться на плаву, - заявил Обама. - Я также предлагаю новые налоговые льготы для малого бизнеса, которые будут распространяться на более чем 1 млн. компаний, нанимающих на работу новых сотрудников или повышающих зарплату".

Обама также призвал устранить все налоги на увеличение рыночной стоимости, связанные с инвестициями в малый бизнес и "предоставить налоговые стимулы любым компаниям, большим или малым, для инвестиций в новые заводы и оборудование". Он отметил, что ситуация с рабочими местами "должна быть номером один в фокусе нашего внимания в 2010 году".

Президент США призвал законодателей принять необходимый для этого законопроект, напомнив, что "люди находятся без работы и нуждаются в помощи". "Я хочу, чтобы этот документ попал ко мне на подпись без задержки", - сказал он.