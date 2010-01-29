Австралия планирует определить кандидатуру консула

Австралия планирует определить кандидатуру почетного консула в Украине с правом выдачи виз украинским гражданам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на встрече 28 января главы внешнеполитического ведомства Петра ПОРОШЕНКО с министром иностранных дел Австралии Стивеном СМИТОМ.

В центре внимания беседы был вопрос возобновления дипломатического и консульского присутствия Австралии в Украине. В связи с этим австралийский министр согласился определить уже в ближайшее время кандидатуру почетного консула Австралии в Украине с правом выдачи виз украинским гражданам. В то же время глава МИД Австралии согласился с аргументами украинского министра относительно важности открытия полноценного дипломатического учреждения в Украине.

Стороны также договорились относительно учреждения переговорного процесса об упрощении визового режима между двумя странами.

Отдельное внимание было уделено усилению культурно-гуманитарной составляющей сотрудничества и подготовки новых проектов с целью сотрудничества в отрасли АПК.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Австралии обсудили возможность заключения дорожной карты двустороннего сотрудничества на 2010-2011 годы.

Австралийский министр передал приглашение главе Украинского государства посетить Австралию в удобное время.

Было также договорено об усилении политического диалога между министрами, в том числе, путем обмена визитами.