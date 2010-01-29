Больше половины украинцев планируют сменить работу

Такое намерение наши сограждане объясняют маленькой зарплатой и отсутствием возможности профессионального роста, пишет Дело.

Сайт по поиску работы hh.ua выяснил, планируют ли сотрудники украинских компаний менять место работы и почему.

В опросе приняли участие 2 902 человека. По результатам, около 80% из них имеют постоянное место работы, а 21% находятся в активном поиске.

Среди тех, кто работает, около 22% опасаются, что их могут уволить или сократить. Интересно, что при этом большая половина респондентов (56%) сами планируют сменить место работы, а практически треть (29%) еще не определились окончательно.

Кроме этого абсолютное большинство сотрудников, которые планируют менять работу, не собираются заблаговременно увольняться. Практически все из них (92%) продолжают работать, и параллельно находятся в поиске и только 5% собираются сначала уволится, а уже потом начать искать новую работу.

На вопрос: "Почему вы планируете сменить место работы?" указало на отсутствие возможности для профессионального роста (63%) и маленькую зарплату (52%). Также среди основных причин отметили желание сменить сферу профессиональной деятельности (21%) и ненормированный рабочий график (15%).