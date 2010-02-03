Права зарубежных украинцев расширены
16:35, 03 февраля 2010Соцполитика
0
Кабмин одобрил изменения в закон
Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О правовом статусе зарубежных украинцев”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.
Согласно изменениям, зарубежные украинцы получают право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях на основаниях и в порядке, установленных для граждан Украины.
Также зарубежные украинцы получают право пользоваться медицинской помощью и получать высшее образование в Украине на уровне с ее гражданами.
Одобренный законопроект будет передан в установленном порядке в Верховную Раду Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter