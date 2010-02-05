Задержек по выплате пенсий и соцвыплат не будет

Задержек по выплате пенсий не будет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила заместитель министра труда и социальной политики Елена ГАРЯЧАЯ.

По ее словам, согласно графику финансирования пенсий, на сегодня профинансировано 27%.

Кроме того, Е.ГАРЯЧАЯ сообщила, что министерство ожидает заявки регионов на выплаты помощи для семей с детьми.

«В текущем году, несмотря на то, что не принят закон о бюджете, но приняты законы парламентом, мы их реализовываем. Помощь семьям с детьми до трех лет в прошлом году составляла 75% прожиточного минимума, в прошлом месяце мы уже начали выплачивать 100%», - отметила она.

Кроме того, Е.ГАРЯЧАЯ напомнила, что с начала года введены льготы для многодетных семей (от трех неполнолетних детей и больше). В частности, Минтруда ввело реестр льготников с целью предоставления льгот на коммунальные тарифы в размере 50%, а также на телефонные разговоры.