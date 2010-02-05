Правительство не будет повышать пенсионный возраст

Правительство не намерено вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о повышении в Украине пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Павел РОЗЕНКО.

По его словам, это принципиальная позиция правительства.

Как отметила заместитель министра труда и соцполитики Елена ГАРЯЧАЯ, на сегодня длительность жизни украинских мужчин после выхода на пенсию составляет 14 лет, женщин – 22 года. В других государствах пропорционально увеличивается срок выхода на пенсию с длительностью жизни.

«Если мы внедрим медицинское страхование, если стабилизируем рынок труда, у нас будет возможность дольше работать, то разве мы будем против данного вопроса (увеличения возраста выхода на пенсию – УНИАН)?» - сказала Е.ГАРЯЧАЯ.