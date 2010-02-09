ВР усиливает ответственность за двойное гражданство

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины о гражданстве".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 236 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон "О гражданстве Украины", которыми, в частности, установить обязанность для лиц, которые обрели гражданство Украины по территориальному происхождению, лиц, которые приняты в гражданство или восстановлені в гражданстве Украины, вернуть паспорт иностранного государства уполномоченным органам этого государства.

О возвращении паспорта иностранного государства соответствующие лица должны уведомить специально уполномоченный орган исполнительной власти Украины по вопросам гражданства или подчиненный ему орган по месту жительства или дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту жительства за рубежом.

Невыполнение указанных требований, а также обязательства о прекращении иностранного гражданства (подданства), кроме случаев, когда лицо по независимым от него причинам не может получить документ о прекращении иностранного гражданства (подданства), неподача лицом декларации об отказе от иностранного гражданства, принятие судом решения об отмене решения суда об установлении юридического факта, на основании которого лицо обрело гражданство Украины, станут основаниями для отмены решений об оформлении обретения гражданства Украины, установления или оформления принадлежности к гражданству Украины.

Названный закон предлагается также дополнить статьей 251, которой определяются полномочия других государственных органов (кроме определенных в статьях 24 и 25) и органов местного самоуправления по решению вопросов в сфере гражданства.

Так, указанные органы по запросам специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданства или подчиненных ему органов или Министерства иностранных дел Украины будут проверять в пределах своих полномочий наличие оснований, по которым обретение гражданства Украины, принятие к гражданству Украины или выход из гражданства Украины не допускается; в случае выявления факта одновременной принадлежности гражданина Украины к гражданству (подданству) другого государства будут направлять информацию специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти Украины по вопросам гражданства или подчиненным ему органам или в МИД, в зависимости от места жительства соответствующего лица.

Кроме того, законопроектом планируется внести изменения в ряд законов в части установления ограничений для лиц, которые одновременно с гражданством Украины находятся в гражданстве (подданстве) другого государства или получили разрешение другого государства на постоянное проживание на его территории или оформили документы на выезд на постоянное проживание за пределы Украины.

В частности, изменения предусматривается внести в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров Украины", "О службе в органах местного самоуправления", "О местных государственных администрациях", "О Службе безопасности Украины", "О милиции", "О прокуратуре", "О воинской обязанности и воинской службе".