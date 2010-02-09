Соцпомощь будет соответствовать прожиточному минимуму?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 330 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предлагалось проголосовать за данный законопроект сегодня же и как за закон, но фракция Партии регионов не поддержала это решение. В результате было принято решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта уже на следующей неделе.

Законопроект был внесен в парламент народным депутатом от Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ.

Законопроектом предусмотрено оказание государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, исходя из размера прожиточного минимума.

Как известно, с 2000 года размер государственной помощи малообеспеченным семьям устанавливался, исходя из возможностей расходной части государственного бюджета, и утверждался одновременно с принятием закона о государственном бюджете на соответствующий год. Для определения государственной социальной помощи был установлен «уровень обеспечения прожиточного минимума».