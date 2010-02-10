Районы возместят затраты на лечение "ледниковых" травм?

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО рекомендует председателям райгосадминистраций и их заместителям встретиться с киевлянами, которые были травмированы в результате некачественной уборки снега, рассмотреть каждую жалобу и обеспечить пострадавшим возмещение расходов на лечение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом шла речь на совещании в столичной мэрии, которое было посвящено состоянию расчетов за потребленные жилищно-коммунальные услуги и ситуации с пересчетом за услуги населению в связи с неубранным с улиц снегом.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения в информации по поводу уличного травматизма, в Киеве только в течение 25-31 января 2010 года получили переломы 1 тыс. 413 чел.