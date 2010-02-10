Почти треть детского трикотажа Госпотребстандарт забраковал

Инспекторы Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) на протяжении 2009 г. забраковали 27% проверенных детских трикотажных изделий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

По результатам проверок из 41 тыс. 822 единиц одежды для детей на сумму 213,4 тыс. грн. требованиям нормативной документации не соответствовали 11,1 тыс. единиц стоимостью 77,8 тыс. грн.

В целом за 2009 г. инспекторы территориальных органов Госпотребстандарта проверили 27 предприятий легкой промышленности, которые занимаются производством, хранением и оптовой торговлей детскими трикотажными изделиями. Нарушения выявлены на 21 из них.

Большинство продукции забраковано из-за недостатков в потребительской маркировке (51% забракованной продукции), из-за производственно-швейных дефектов – 15%; отсутствия сертификата соответствия – 15%; отсутствия технического описания – 5%; отсутствия образца-эталона, отсутствия гигиенического заключения, протоколов испытаний, из-за нарушения технологии производства и из-за неактуализированных нормативных документов – 3%.

По результатам проверок 2009 г. запрещена реализация 40 партий продукции на 20 предприятиях, которые занимаются производством детского трикотажа. На 14 предприятиях сняли с реализации всю продукцию и наложили штрафы на общую сумму 18 тыс. грн.