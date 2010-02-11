Герман: На будущей неделе ПР проголосует за повышение соцстандартов

На будущей неделе фракция Партии регионов проголосует за законопроект о повышении социальных стандартов малообеспеченным слоям населения, который не был принят на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на сегодняшние обвинения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что Партия регионов и ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ начали не выполнять свои предвыборные обещания.

«На будущей неделе мы будем голосовать за закон о социальных стандартах. На этой неделе он не мог быть проголосован, потому что мы получили очень много поправок от профсоюзов. Мы сейчас работаем над этими поправками и на будущей неделе проголосуем данный закон», - заверила А.ГЕРМАН.

В свою очередь, заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сказал, что лично у Ю.ТИМОШЕНКО еще осталось несколько дней, чтобы выполнить свои обещания о выплате долгов вкладчикам Сбербанка СССР и отмене призыва на срочную воинскую службу.

«За наши обещания пусть не беспокоится. Она наиболее эффективный оппозиционный политик в новейшей истории Украины. Поэтому, если наши обещания не будут выполняться, от ТИМОШЕНКО мы об этом узнаем первыми», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям». “За” проголосовали 330 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предлагалось проголосовать за этот законопроект в тот же день и как за закон, но фракция Партии регионов не поддержала это решение. В результате было принято решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта уже на будущей неделе. Законопроект был внесен в парламент народным депутатом от Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ.

Сегодня, 11 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что действия Партии регионов в парламенте свидетельствуют об отказе от повышения социальных стандартов.

Комментируя результаты голосования в Верховной Раде за закон о повышении социальных выплат малообеспеченным семьям, она сказала: “Уже сегодня очевидно, что никто из команды ЯНУКОВИЧА никаких социальных стандартов не собирался повышать, это просто были предвыборные пиар-технологии”.

“Речь идет о том, что уже после выборов начинают открываться большие предвыборные обманы, и людям нужно просто немножко учитывать это во всех своих последующих политических определениях”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.