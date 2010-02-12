Число рабочих мест в США будет расти на 95 тыс. ежемесячно

Девяносто пять тысяч рабочих мест будут ежемесячно создаваться в США в этом году, говорится в президентском экономическом докладе, обнародованном в четверг, сообщает РИА Новости

Президент США Барак Обама в приложенной к докладу записке к конгрессу напомнил, что когда он пришел к власти, каждый месяц 700 тысяч американцев теряли работу.

"Могу сообщить, что в течение прошлого года мы начали работу. В предстоящий год эта работа продолжится. Но для того, чтобы понять, в каком направлении мы должны двигаться в следующем году и потом, важно помнить о том, с чего мы начинали год назад", - указал глава государства.

По словам Обамы, антикризисный закон, принятый вскоре после его прихода в Белый дом, позволил США создать и сохранить в общей сложности 2 миллиона рабочих мест.

В докладе, насчитывающем 462 страницы и впервые изданном в цвете, излагаются основные достижения администрации Обамы за минувший год и перечисляются задачи на будущее.

Одной из главных задач названо сокращение бюджетного дефицита, составляющего, по данным за прошлый год 1,43 триллиона долларов.

"В широком смысле правильный путь к тому, чтобы побороть долгосрочную финансовую проблему, заключается не в резких действиях, а в политике, направленной на постепенное подавление факторов, способствующих росту дефицита. Большие сокращения трат или повышение налогов - неверное лекарство для экономики с высоким уровнем безработицы...", - указывается в докладе.

Особое внимание экономические советники Обамы обращают на необходимость принятия закона о реформе здравоохранения, которая, как они считают, поможет снизить расходы населения и государства на неэффективные программы, существующие в настоящее время.

Важной темой доклада является обоснование необходимости инвестиций в совершенствование системы образования, защиту окружающей среды, в инновационные проекты.