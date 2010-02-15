Украина надеется отменить визовый режим с Израилем в І полугодии

В Министерстве иностранных дел Украины надеются подписать соглашение с Государством Израиль о введении безвизового режима между двумя странами в первом полугодии 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя вчерашнее решение израильского правительства о начале проведения переговоров с Украиной по отмене визового режима.

П.ПОРОШЕНКо сообщил, что 22 февраля в Иерусалим прибудет группа украинских экспертов во главе с заместителем министра иностранных дел Александром ГОРИНЫМ с целью проработки этого вопроса с израильскими коллегами.

Как отметил министр, если в России процесс отмены виз с Израилем длился 11 месяцев, то украинская сторона надеется сделать это вдвое быстрее.

«Мы сделаем все, чтобы завершить эту работу в первом полугодии текущего года. Мы сегодня получили четкие гарантии, что израильское правительство приняло это решение единогласно. В частности, его поддержал и министр внутренних дел Израиля», - сказал П.ПОРОШЕНКО.