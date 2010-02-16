В Украине из-за ненастья обесточено 225 населенных пунктов

На сегодня вследствие неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 225 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в частности, в Николаевской области без электроснабжения остаются 122 населенных пункта, в Одесской – 41, в Херсонской – 18, в Днепропетровской – 22, в Кировоградской – 12, в Винницкой – 9 и во Львовской – 1.

В Арбузинском, Братском, Вознесенском, Веселиновском, Домановском, Еланецком, Новоодесском и Первомайском районах Николаевской области неблагоприятные погодные условия привели к разрушению 378 электрических опор. Руководством ОАО „Николаевоблэнерго” принимаются меры с целью приобретения и доставки в регион дополнительного количества электроопор.

Для возобновления электроснабжения населенных пунктов от облэнерго задействованы 1336 чел. и 379 единиц техники.

Оперативными штабами в областях обеспечивается бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, объектов национальной экономики, стабильной работы государственных учреждений, заведений образования и оказание помощи населению. На случай резкого осложнения погодных условий в системе МЧС приведены в готовность автономные источники электропитания, пункты обогрева и предусмотрены технические средства для оказания помощи пострадавшим. В МЧС в круглосуточном режиме работает опергруппа.