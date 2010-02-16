ПР предлагает штрафовать предприятия за непредоставление данных

Народный депутат Украины (Партия регионов) Юрий МИРОШНИЧЕНКО предлагает штрафовать предприятия за нарушение требований регистрации граждан в центрах занятости, нарушение порядка предоставления административных данных в центры от 5 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 до 425 грн.).

Это предусмотрено проектом закона №6067 от 12 февраля, текст которого размещен на официальном портале парламента.

В частности, депутат предлагает внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях ст. 41-1, согласно которой невыполнение требований инспекции службы занятости или органов, которые контролируют выполнение законов о занятости населения, или создание препятствий в их работе влечет за собой штраф в сумме от 10 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 425 грн.). Действия, предусмотренные данной статьей, совершенные повторно в течение года после админвзыскания, влекут за собой штраф в размере от 25 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 425 до 850 грн.).