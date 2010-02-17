В РФ намерены ввести платные патенты для иностранцев

В России планируется введение платных патентов для иностранцев, работающих на частных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин РОМОДАНОВСКИЙ во время встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Прежде всего, мы предусматриваем введение платных патентов, когда иностранный гражданин, работая у физического, у частного лица, платит 1000 рублей (около 33 долларов) в месяц и законно работает - до года. Это и пополнение бюджета, и возможность учета этой категории граждан, потому что сейчас они остаются практически невидимыми», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

«Ремонтируя квартиры, строя какие-то дачные сооружения, оказывая помощь в садах-огородах - самые разные услуги: садовники, сторожа, дворники - эта категория подпадает под патенты», - подчеркнул он.

Вторая категория - это высококвалифицированные работники. «Мы предусматриваем преференции для этой категории, и этими условиями завлекаем тех людей, которые нам крайне нужны для экономики», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

Он также сообщил, что в ФМС запущена информационная система, которая позволяет оценивать ситуацию в целом по РФ, иметь электронное досье на каждого мигранта.

В свою очередь, В.ПУТИН отметил, что России нужно стремиться к тому, чтобы привлекать мигрантов туда, где это нужно для экономики.

В.ПУТИН добавил, что соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму РФ, направлен как раз на то, чтобы менять ситуацию в миграционной политике.