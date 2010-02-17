Кабмин выделил 400 млн. грн. на зарплату шахтерам

Кабинет министров Украины решил выделить Министерству угольной промышленности из Стабилизационного фонда 400 млн. грн. на выплату заработной платы шахтерам в феврале.

Об этом УНИАН сообщило управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина со ссылкой на принятое на сегодняшнем заседании правительства решение.

Как сообщал УНИАН, в январе правительство уже принимало решение о выделении Минуглепрому 330 млн. грн. из Стабфонда для выплаты зарплат шахтерам в январе (от 20 января №112-р). Средства выделены за счет остатка средств Стабилизационного фонда Государственного бюджета Украины.