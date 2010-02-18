В Украине стало в два раза больше университетов

При этом количество техникумов и училищ сократилось почти в полтора раза, пишет Дело.

В 2009-2010 учебном году в Украине насчитывается 350 вузов третьего-четвертого уровня аккредитации, сообщает Государственный комитет статистики. При этом в 1990-1991 году функционировало 149 высших учебных заведений. Таким образом, число вузов увеличилось более чем в два раза.

Вместе с тем в указанный период почти в полтора раза уменьшилось число учебных заведений первого-второго уровня аккредитации. Если в 1990-1991 учебном году их насчитывалось 742, то 2009-2010-м – 511.

В Минобразования неоднократно говорили о необходимости навести порядок в сфере высшего образования. К началу вступительной кампании 2009-2010 министерство отказало в аккредитации или уменьшило лицензионный объем десяткам высших учебных заведений. Было сокращено финансирование тех вузов, которые в 2008-2009 учебном году не использовали квоты на подготовку специалистов за государственные деньги, а также тем, которые предлагали абитуриентам модные и невостребованные на рынке труда специальности.

По результатам проверок 32 высших учебных заведений Государственная аккредитационная комиссия аннулировала лицензии тем учебным заведениям, которые еще не отчислили студентов, зачтенных вопреки законодательству. Среди них Киевская академия международной экономики и международных отношений, Крымское республиканское высшее учебное заведение "Школа-студия при Крымском академическом российском драматичном театре имени М.Горького" и Украинская академия бизнеса и предпринимательства.