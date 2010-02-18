«Коммунальный фронт» критикует идею Черновецкого

«Коммунальный фронт» критикует идею председателя Киевской государственной городской администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО передать мэру полномочия по назначению глав районов, так как это приведет к узурпации власти в столице.

Об этом УНИАН сообщил лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о необходимости принятия закона о назначении председателей районов в столице.

По мнению В.ЯКОВЕНКО, объяснение необходимости такого шага систематическим невыполнением руководителями районных администраций поручений мэра – лишь повод для усиления своей власти.

«Люди устали от коммунальной анархии в столице, от снежных завалов, грязных подъездов, беспредела ЖЭКов, проблем с «Киевэнерго», «Киевводоканалом» и прочими неприятностями отечественного коммунального сервиса, поэтому не удивительно, что люди могут стать на сторону того, кто укажет на «настоящих виновников» их проблем», - заявил лидер общественного движения.

В.ЯКОВЕНКО убежден, что киевляне четко понимают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не сможет дистанциироваться от зимних проблем коммунальной системы столицы.

«Тем не менее, не стоит недооценивать киевлян. Люди прекрасно понимают, что большая доля вины коммунального бардака в столице лежит именно на мэре и его молодой команде. У него есть достаточно рычагов влияния, чтобы не только организовывать работу коммунальных служб, но и реорганизовать их работу на благо жителей Киева и гостей столицы. К сожалению, на это у него не хватило ни умения, ни желания. Зато он нашел повод, по которому можно попытаться найти управу на глав районов и сделать их полностью подконтрольными ему. И киевлянам стоит помнить об этом», - считает лидер «Коммунального фронта».